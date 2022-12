LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 59-56 | Eurolega basket in DIRETTA | 11 punti per Shengelia | +3 dei bolognesi a metà terzo quarto

(Di venerdì 30 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59-58 Devin Booker vola a schiacciare per il -1 dei gialloblu! 59-56 Penetrazione di Mannion, per il nuovo vantaggio di tre lunghezze dei! 57-56 Motley accorcia ancora per il! 57-54 Jaiteh nel traffico: canestro e +3! 55-54 Virata di Motley, che sale a quota 17! 55-52in stato di grazia: canestro con la mano sinistra e 11per il georgiano! 53-52 Penetrazione di Nick Calathes: i turchi rosicchiano duee tornano a -1! 53-50 Jaiteh su assist di: possesso pieno di vantaggio per i padroni di casa! 51-50 Virata di Pierre e canestro per l’ex Dinamo Sassari! 51-48AAAA!! TRIPLAAAAAAAAA 48-48 ...

OA Sport

Si forma alla Grammar School, il cui motto, profetico, era, veritas, libertas . E inizia ... Nel 1972, proprio qui - il nome dello shop intanto era diventato Too Fast to, too Fast to Die - ...Ultima fatica europea del 2022 per le V - nere, che hanno maturato un bilancio di 6 - 9 al rientro nella massima competizione continentale per club. I bianconeri vogliono cancellare immediatamente il ... LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 46-46, Eurolega basket in DIRETTA: Mannion sugli scudi, match in perfetta parità all'intervallo lungo La Virtus Bologna, reduce dal ko in casa di quel Baskonia che oggi è primo in classifica in EuroLeague, riceve stasera alla Segafredo Arena quel Fenerbahçe Istanbul che fino a ...La Virtus Bologna, reduce dal ko in casa di quel Baskonia che oggi è primo in classifica in EuroLeague, riceve stasera alla Segafredo Arena quel Fenerbahçe Istanbul che fino a ...