LIVE – Virtus Bologna-Fenerbahce 57-56 | Eurolega 2022 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ladi, sfida valida come sedicesima giornata dell’di basket. Dopo la sconfitta contro il Baskonia, altro impegno di altissimollo per gli uomini di coach Scariolo, che affrontano la squadra turca in classifica, ma reduce da tre sconfitte di fila. Allo stesso tempo, le Vu Nere hanno vinto le ultime due partite giocate in casa, quindi la statistica, per quello che conta, sembra favorevole ad Hackett e compagni. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 30 dicembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA TV 16^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE PER ...

Ultima fatica europea del 2022 per le V - nere, che hanno maturato un bilancio di 6 - 9 al rientro nella massima competizione continentale per club. I bianconeri vogliono cancellare immediatamente il ... LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 46-46, Eurolega basket in DIRETTA: Mannion sugli scudi, match in perfetta parità all'intervallo lungo La Virtus Bologna, reduce dal ko in casa di quel Baskonia che oggi è primo in classifica in EuroLeague, riceve stasera alla Segafredo Arena quel Fenerbahçe Istanbul che fino a ...La Virtus Bologna, reduce dal ko in casa di quel Baskonia che oggi è primo in classifica in EuroLeague, riceve stasera alla Segafredo Arena quel Fenerbahçe Istanbul che fino a ...