LIVE Rosatello Berrettini-Stefani Matos 4-6 3-2 | Italia-Brasile United 3-1 Cup in DIRETTA | si entra nella fase calda del 2° set

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASfonda con il servizioe 3-2 per gli azzurri nel 2° set, spetterà aservire. 40-15 Spinge alla grandee nulla possono in difesa i brasiliani. 30-15 Risposta alla figura die niente da fare per. 30-0 Prima poderosa disu cui non può nulla. 15-0 Dritto a sventaglio potentissimo di. Decolla la risposta die 2-2 nel 2° set.al servizio. 40-15 Bravissimoa rete a fare una specie di miracolo e sorprende. 30-15 Grande risposta die smash risolutivo di ...