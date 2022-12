LIVE Rosatello Berrettini-Stefani Matos 2-1 | Italia-Brasile United 3-1 Cup in DIRETTA | immediato contro-break dei brasiliani nel 1° set

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAzzurri spreconi conche non realizza uno smash risolutivo e poispara out il suo dritto. 2-1 per glini, ma iandranno a servire per pareggiare i conti. 30-40 Scambio a rete che sorride ae palla delper i. 30-30 Bravoa giocare un passante molto basso enon supera la rete con la giocata al volo. 30-15 Grandissima prima die niente da fare per. 15-15 Brutto errore a rete di. 15-0 Ottima prima di. Arriva ildegli azzurri, sul doppio ...