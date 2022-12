LIVE Psv-Milan 0-0

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Iltorna in campo nell’ultimo test amichevole prima del rientro in campo contro la Salernitana in serie A, il prossimo 4 gennaio....

EINDHOVEN - MILAN 0 - 0EINDHOVEN (4 - 3 - 3) : Benitez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Til; Madueke, Vertessen, El Ghazi. All. Van Nistelrooy MILAN (4 - 2 - 3 - 1) : Mirante; Calabria, Kalulu, Tomori,...Di seguito le formazioni ufficiali:EINDHOVEN (4 - 3 - 3): Benitez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Til; Madueke, Vertessen, El Ghazi. All. Van Nistelrooy MILAN (4 - 2 - 3 - 1) - ... Psv Eindhoven-Milan 0-0, il risultato in diretta live dell'amichevole 1' Erroraccio di Kalulu che gioca male il pallone, Vertessen a tu per tu con Mirante si allunga troppo il pallone. 1' Si parte! - Le squadre si raccolgono in mezzo al campo ...Sport - La pubalgia continua a tormentare l'attaccante serbo che dopo Cremonese e Udinese potrebbe mancare anche l'appuntamento al Maradona contro il Napoli: tifosi ...