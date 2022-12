LIVE Bronzetti-Pigossi 6-0 3-0 | Italia-Brasile 2-1 United Cup in DIRETTA | un monologo della romagnola

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0straripante. Match in totale controllo. 40-15 Servizio e drittoriminese. 30-15 Un raro errore dell’azzurra. 30-0 Servizio e dritto di Lucia. 2-0 Arriva un altro break per! 40-A Ancora palla break per. 40-40 Scambio infinito e questa volta èa non controllare il rovescio. 30-40 Doppio fallo die palla break per. 30-30 In corridoio il rovescio dell’azzurra. 0-30sfonda con il dritto. 1-0 Altro scambio lunghissimo e sempre vinto da. 40-30sparacchia in corridoio. 30-30 Incredibile difesa diche si ...