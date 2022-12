LIVE Berrettini-Thiago Monteiro 6-4 7-6 | Italia-Brasile 2-1 United Cup in DIRETTA | “Per il mio Paese metto sempre il cuore”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DIMATTEO: “QUANDO GIOCO PER L’IL” Chiudiamo qui il nostroe vi rimandiamo a quello del match femminile tra Bronzetti e Pigossi. 03.07: L’si porta ora sul 2-1. A breve scenderanno in campo Lucia Bronzetti e Laura Pigossi. 03.05: Il romano chiude con 15 ace e un ottimo 88% di punti vinti con la prima di servizio.è stato bravo a recuperare lo svantaggio nel tie-break del secondo set evitando di far scivolare la partita verso un complicato terzo set. 03.04: Matteosupera 6-4 7-6 in poco meno di due ore di gioco il brasiliano ...

04.46: L'Italia batte il Brasile ed ora può preparare al meglio la prossima sfida contro la Norvegia. Gli azzurri saranno favoriti anche in questo faccia a faccia, con il solo Matteoche parte sfavorito contro Casper Ruud. 04.44: Un monologo dell'azzurra fino al 6 - 0 4 - 0. Poi c'è stato un momento di blackout, con Pigossi che ha preso coraggio e ha avuto anche la ...