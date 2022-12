Liga | Mayoral vince il derby contro Muriqi LIVE | Siviglia sul pari a Vigo Poi il Real Madrid con Benzema da Ronaldo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Prosegue la 15ª giornata dicon altre quattro partite in programma in questo venerdì. Si parte alle 17, con il Getafe che batte...

Sportitalia

...diretta tv e streaming Getafe - Maiorca è una gara valida per la quindicesima giornata della... Soria; Suárez, Djené, Mitrovic, Duarte, Iglesias; Milla, Maksimovic, Aleñá; Unal, Borja. ......in diretta tv e streaming Getafe - Athletic Bilbao è valida per la decima giornata dellaed è ... Soria; Suarez, Djene, Mitrovic, Duarte, Angileri; Maksimovic, Milla, Alena;, Unal. ATHLETIC ... Liga, Getafe 2-0 Maiorca: la decide la doppietta di Borja Mayoral El Getafe ganó 2-0 de local ante el Mallorca en La Liga. Borja Mayoral marcó los dos goles a favor de Getafe. En el primer tiempo no hubo goles, pero tras el descanso Borja Mayoral metió un tanto que ...El delantero azulón decide el choque con dos tantos. Triunfo merecido del Getafe, que fue mucho más ambicioso que el Mallorca. El VAR rectifica un penalti pitado por Alberola Rojas.