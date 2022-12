L’ex kickboxer che aveva litigato con Greta arrestato per tratta di esseri umani E lei lo sbeffeggia di nuovo

Leggi su tpi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Andrew Tate,americano-britannico che mercoledìtentato di prendere in giro su TwitterThunberg, è statoin Romania nell’ambito di un’indagine per traffico die stupro. La lite sui social era avvenuta mercoledì, e da questo scambio di tweet – l’attivista per il climainfatti risposto per le rime – le autorità romene sono riuscite a rintracciarecampione e a intervenire per arrestarlo nella sua villa, insieme al fratello. Secondo il comunicato diffuso dalla Direzione per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo della Romania i fratelli, insieme a due cittadini rumeni, “costituivano un gruppo criminale organizzato per commettere sul territorio della Romania, ma ...