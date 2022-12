L' Eredità | grande amarezza per Barbara | sfumato montepremi stratosferico

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Per Gennaro di Scafati è già giunto il momento di congedarsi da L'. Il campione della precedente sfida non è riuscito a sopravvivere alla new entry Alessandro. Quest'ultimo si è aggiudicato un posto al Triello insieme alla campionessae Stefania. C'è stato spazio anche per una curiosa rivelazione e sui siparietti tra il conduttore e i suoi professori. Colei che è riuscita ad arrivare alla Ghigliottina ha avuto l'occasione di vincere una somma stratosferica ma qualcosa è andato storto! L'puntata 30 dicembre, Flavio Insinna: 'basta che uno non dà fastidio...' Nel corso del nuovo gioco dedicato ai titoli delle notizie, Flavio Insinna ha espresso un commento in merito ad un curioso matrimonio tenutosi tra una donna britannica e il suo piumino. 'Se c'è felicità... basta che uno non dà fastidio agli altri' ha ...