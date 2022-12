L’Eredità | chi è il campione di oggi | montepremi e parola vincente della ghigliottina di venerdì 30 dicembre 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Manca davvero poco all’arrivo del nuovo anno. Tra poco più di un giorno daremo il benvenuto anche al 2023. Ma anchenulla cambia per i telespettatori perché su Rai 1, come da abitudine, torna, il quiz game che da anni, ormai, appassiona tutti e tiene compagnia, ogni giorno, dal lunedì alla domenica a partire dalle 18.45. Alla conduzione, come sempre, Flavio Insinna, che sarà al timone del programma. Tra domande di cultura e curiosità per giocare tutti insieme, anche da casa. Anche questa sera, infatti, la sfida, a colpi di giochi e domande di cultura generale (ma non solo), si preannuncia chiaramente agguerrita, ma solo una persona riuscirà ad arrivare fino alla fine. A sedersi di fronte al padrone di casa per lae a sperare di vincere. L’obiettivo è uno: indovinare la, quella che ...