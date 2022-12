Leonardo DiCaprio e Victoria Lamas hanno una relazione? Parla il padre della modella | Lorenzo Lamas

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Dopo cheè stato avvistato a West Hollywood conla scorsa settimana, suo, si è espresso su quanto sta accedendo tra i due.è un'ammiratrice diDi Caprio, secondo quanto dichiarato dalmo. L'attore premio Oscar, proprio la scorsa settimana, è stato avvistato insieme alla 23enne a West Hollywood. Successivamente,ha rilasciato alcune dichiarazioni al New York Post. "So che le piace molto. Penso che ...

Vanity Fair Italia

Tra gli ospiti anche, Tobey Maguire, Naomi Watts.è tornato alle vecchie abitudini: dopo la parentesi con la modella Gigi Hadid , durata una manciata di mesi, ha ripreso a frequentare le under 25 scegliendo, in questo caso, l ... Leonardo DiCaprio: chiusa la storia con Gigi Hadid, ora frequenta la 23enne Victoria Lamas Dopo che Leonardo DiCaprio è stato avvistato a West Hollywood con Victoria Lamas la scorsa settimana, suo padre, Lorenzo Lamas, si è espresso su quanto sta accedendo tra i due.L'attore si è lasciato alle spalle la storia con l'ex modella di Victoria's Secret ed è tornato alle vecchie abitudini iniziando a frequentare una under 25: la figlia 23enne dell'attore Lorenzo Lamas ...