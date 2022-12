“Legge benvenuta | segue le raccomandazioni” | il giudizio dell’Ue sul blocco alla prescrizione che maggioranza e Azione-Iv vogliono abolire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il centro di Matteo Renzi e Carlo Calenda, laal completo, la stessa premier Giorgia Meloni: il fronte che vuol cancellare la riforma Bonafede dellaè ampio e compatto. L’ordine del giorno che impegna il governo in questo senso, a prima firma di Enrico Costa (), è passatoCamera con il sì unanime del centrodestra e presto potrebbe trasformarsi in. I garantisti all’italiana non hanno dubbi: la norma della Spazzacorrotti che stoppa dopo il primo grado la corsa all’estinzione dei reati è sbagliata, “una schifezza” (Matteo Richetti) addirittura una “mostruosità giuridica” (Pietro Pittalis, Forza Italia). Ma c’è chi la pensa al contrario. E non sono solo le vittime dei reati che chiedono giustizia, ma anche gli esperti della Commissione europea. Che nella ...