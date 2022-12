Calciomercato.com

La Roma è scesa in campo alle 11.30 per l'ultima amichevole prima della ripresa del campionato. A Trigoria è di scena la Viterbese (Pro) e la partita è chiusa a stampa e tifosi. I 90' si sono conclusi con il risultato di 3 - 1 per la Roma con i gol di Zaniolo, Pellegrini e Abraham . Mourinho ha optato di nuovo per la difesa a ...Promossa per la prima volta inA nel 1970, la formazione catanzarese, oggi prima nel girone C dellaPro, era nel frattempo tornata in B. Sotto la guida del presidente Nicola Ceravolo, ... Lega Serie A, Casini sulla Legge di Bilancio: 'Impedita discriminazione tra sport e altre attività economiche' Annuncio vendita BMW Serie 3 Touring 320d Business Advantage aut. usata del 2019 a Brescia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Il portiere classe '90 ha sottoscritto un accordo con i Lupi fino al 30 Giugno 2026, il centrocampista classe '99 fino al 30 giugno 2025 ...