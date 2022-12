(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tre visite istituzionali fuori dall’Italia, una delegazione monstre di oltre 100 persone, e una spesa per viaggi e pernottamenti superiore ai 155mila. Questo è il quadro, decisamente poco sobrio, che emerge andando a curiosare tra le primeistituzionalipresidente del Consiglio, Giorgia. Oltre cento persone al seguito edi spesa. Ecco il conto dei primi tre viaggi di StatoPer carità: più che legittimo che una premier, specie se appena arrivata, partecipi alle visite con tutti i crismi del caso. Ma è un fatto che spese di questo tipo, andando a vedere i predecessoristessa(da Mario Draghi a Giuseppe Conte), non si trovano. Il dato, andando nello ...

LA NOTIZIA

Il dato, andando nello specifico, emerge in riferimento al mese di novembre, di fatto il primo mese in cui l'azione del governo targato Fratelli'Italia è entrata nel vivo. Ebbene, la Meloni ha ......finale con avversari agguerriti e conquistando la medaglia...tema Aladin ideata da Graziella Di Marco e Emanuele e Leonardo'... Fraromane e allentamenti a Perugia l'impegno è notevole, ... Le trasferte d'oro della Meloni: 156mila euro per tre missioni