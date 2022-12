Le dicono di abortire ma lei rifiuta | ciò che accade dopo ha dell’incredibile

Cagliaripad.it

...sinistra in Francia hanno avviato il percorso della costituzionalizzazione del diritto di. ... tra le altre, le "Nazioni" che dei legislatori in preda ad un colpo di sole caraibico...... quandoche non toccheranno la 194 ma cercano in quella stessa legge i cavilli per ... nelle retrovie degli obiettori di coscienza, come se la scelta diper una donna dipendesse solo da ... Jennifer Guerra: "L'aborto non è in pericolo, ce lo dicono gli Usa" In un'intervista a Vanity Fair, la vicepresidente ha parlato della protezione dei diritti all'aborto e dell'immigrazione, oltre che di come, in quanto donna, spera di «creare un percorso e allargare l ...Tra le giovani autrici e attiviste femministe più seguite sui social, ha presentato a Cagliari il suo ultimo libro "Il capitalismo amoroso" ...