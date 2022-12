Lazio | proseguono i contatti per Pellegrini | la situazione

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Prosegue la trattativa per il trasferimento di Luca, terzino sinistro di proprietà della Juventus, allaSecondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, stanno proseguendo itra lae gli agenti di Luca. Il terzino vorrebbe infatti trasferirsi in biancoceleste dopo il prestito all’Eintracht Francoforte. Per poter concretizzare la trattativa, c’è però bisogno della cessione di Fares. Inoltre ci sarebbe da trovare un accordo con la Juventus, club proprietario del cartellino. La soluzione potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

