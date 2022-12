Lazio | il centrocampista può lasciare i biancocelesti | dalla Liga pronta l’offerta!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ladi Maurizio Sarri può definirsi soddisfatta del suo campionato: con 30 punti è in piena corsa per la Champions League ed è a -3 punti dal secondo posto. Il merito è non solo dei nuovi innesti Romagnoli e Zaccagni, ma anche degli schemi del tecnico toscano, ormai assimilati dal gruppo dopo una stagione. Chi non riesce a trovare una collocazione precisa nello scacchiere di Sarri è Luis Alberto, con ilspagnolo impegnato solamente 5 volte da titolare in questa prima fase di campionato. Luis AlbertoCadiceIl Cadice e non solo puntano Luis Alberto Per il Corriere dello Sport, c’è un club interessato a Luis Alberto: il Cadice, penultimo incon 11 punti. Ilè intrigatosquadra, poiché si parla del club della sua città di ...