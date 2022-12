Lavoro | nel 2022 sono aumenti quasi del 30% gli infortuni

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Le denunce dio sulpresentate all’Inail tra gennaio e novembrestate 652.002 (+29,8% rispetto allo stesso periodo del 2021), 1.006 delle quali con esito mortale (-9,9%). Il bilancio dell’Inail: nelaumentate del 29,8% le denunce dio sul, ma cistate meno vittime In aumento le patologie di origine professionale denunciate, chestate 55.732 (+9,7%). Nei primi 11 mesi delsi registra, rispetto all’analogo periodo del 2021, un deciso aumento delle denunce dio in complesso (dovuto in parte al più elevato numero di denunce dio da Covid-19 e in parte alla crescita degli...

RaiNews

Indiceagile in Manovra 2023 Come cambia rispetto al 2022 Lo smart working ordinario2023agile in Manovra 2023corso dell'iter di conversione della Manovra economica, è stata ...Scobell, intervistato da GoErie, ha ora rivelato che quella scena sarà giratamese di gennaio: Scobell ha inoltre rivelato che dal mese di maggio ha avuto solo quattro giorni di pausa dal. ... Più di mille persone sono morte sul lavoro nel 2022 in Italia Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tra pandemia, guerra in Ucraina, inflazione e forti scossoni nei mercati, è stato un anno “difficile” per i paperoni di tutto il mondo. Forbes ha stilato una ...