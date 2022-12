Latina | coppia di anziani rapinati due volte sotto Natale | picchiati e minacciati per avere i soldi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Feste diinfelici per unadi, che per diversi giorni si è vista rapinata in casa. I fatti sono avvenuti nella zona di, dove in più occasioni dei malviventi si sono fatti strada nella dimora dei due vecchietti, picchiandoli e poi portandogli via i propri beni. Non è ancora dato sapere se tali vicende, siano per forza di cose collegate alla stessa persona o lo stesso gruppo, ma tutto farebbe intuire come ci sia una sorte di accanimento verso la famiglia disignori pontini. Glipiùa casa nel territorio diAllo stato delle cose, i signorihanno visto l’irruzione dei ladri in casa loro per ben due. In entrambi i frangenti, i ...