L' asse maggioranza -Terzo polo contro la legge ' Spazzacorrotti'

Leggi su agi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) AGI - È registrata come3/2019, più nota come. E sarà molto probabilmente spazzata via da una alleanza inedita su un ordine del giorno, una sorta diallargata Azione-Iv-FdI-Lega-FIla norma della Repubblica Italiana in tema di contrasto alla corruzione emanata durante il governo Conte I, su iniziativa dell'allora ministro della giustizia Alfonso Bonafede (M5S). Laapporta modifiche al codice penale e al codice di procedura penale con l'obiettivo di potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei delittila pubblica amministrazione italiana, istituendo anche la possibilità di indagini con agenti sotto copertura, ed è entrata in vigore il 31 gennaio di tre anni fa, dopo essere stata approvata in via definitiva dal ...