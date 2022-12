(Di venerdì 30 dicembre 2022) AGI - È registrata come3/2019, più nota come. E sarà molto probabilmente spazzata via da una alleanza inedita su un ordine del giorno, una sorta diallargata Azione-Iv-FdI-Lega-FIla norma della Repubblica Italiana in tema di contrasto alla corruzione emanata durante il governo Conte I, su iniziativa dell'allora ministro della giustizia Alfonso Bonafede (M5S). Laapporta modifiche al codice penale e al codice di procedura penale con l'obiettivo di potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei delittila pubblica amministrazione italiana, istituendo anche la possibilità di indagini con agenti sotto copertura, ed è entrata in vigore il 31 gennaio di tre anni fa, dopo essere stata approvata in via definitiva dal ...

AGI - Agenzia Italia

... così come per l'Attrezzato Chieti - Pescara, altra vicenda che era ferma da 40 anni'. 'Sono in dirittura di arrivo - ha aggiunto - procedure di finanziamento per opere importanti, da parte di ...L'- Terzo polo contro la legge 'Spazzacorrotti' È registrata come legge 3/2019, più nota come Spazzacorrotti . E sarà molto probabilmente spazzata via da una alleanza inedita su un ... L'asse maggioranza -Terzo polo contro la legge 'Spazzacorrotti' Il movimento è simmetrico, ormai quasi un classico di questa maggioranza: il governo fa sponda con i centristi di Italia Viva e Azione e Forza Italia si arrabbia. E si smarca. Ieri, dopo la conferenza ...Alleanza sulla "spazzacorrotti", ma l'intesa va oltre e Berlusconi non ci sta. Ronzulli: “Un errore le norme sui non vaccinati" ...