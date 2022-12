“L’Anno che verrà” il 31 dicembre in diretta da Perugia su Rai 1 in prima serata

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Sarà ancora una volta l’Umbria, quest’anno con il suo capoluogo, la protagonista del Capodanno di Rai 1. La Direzione Intrattenimento Prime Time e “che”, condotto da Amadeus accompagnato da tanti amici artisti, porteranno il pubblico verso il nuovo anno dalla suggestiva Piazza IV Novembre. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale festa del Capodanno in onda su Rai 1 realizzata in collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di. Dall’Umbria, cuore verde dell’Italia, territorio che anno dopo anno conquista, anche oltre confine, attenzione per la sua bellezza, il pubblico di Rai 1 sarà invitato a trascorrere il 31all’insegna del divertimento, della serenità e dell’allegria.con il suo paesaggio straordinario ...

Italpress

...arriva a 220 euro per tre pieni al mese. Senza proroga dello sconto sui carburanti, da gennaio un pieno costerà 9,15 euro in più , per un totale di 220 eurodi spesa aggiuntiva per ogni ....... " C'è questa situazione in Cina, ci siamo mossi immediatamente in coerenza con quelloavevamo chiesto di fare in passato - ha dichiarato la presidente del Consiglio ". Ci aspettiamo'... Amadeus festeggia a Perugia "L'anno che verrà" Agenzia di stampa ...