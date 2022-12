L’agenda di Meloni | tra semipresidenzialismo e giustizia | “Sarà la mia eredità”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il presidenzialismo, ma anche lacon la separazione delle carriere dei magistrati. Giorgianella conferenza stampa di fine anno vuole far capire cheun 2023 dinamico. Nel nome... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

QUOTIDIANO NAZIONALE

E insomma, sospira la'abbiamo scampata bella e ora i miliardi europei sono in ... E qual è la prima riforma in"...Il profilo politico diè emerso quando le è stato chiesto ...'Italia non ha intenzione di accedervi per via delle ... E anche se'orizzonte del governo è di 5 anni, il 2023 ha già un'... Meloni detta l'agenda 2023 "Ora il presidenzialismo: è la priorità per ...