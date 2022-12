La ‘Telethon’ di Meloni | tra peso Draghi e ritorno Covid

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – Quarantatré domande -tutte quelle che figuravano nella lunga lista stilata dall’ordine dei giornalisti e dalla stampa parlamentare- per quasi tre ore di botta e risposta. Una interminabile “Telethon”, scherza Giorgia, che affronta la sua prima conferenza stampa di fine anno a tre mesi dalla vittoria elettorale che l’ha condotta a Palazzo Chigi. Una manciata di minuti prima del suo arrivo nell’Auletta dei gruppi di Montecitorio -con lei, tra gli altri, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, il ministro Luca Ciriani, la sottosegretaria Eugenia Roccella- il Senato ha dato il via libera alla legge di bilancio, una manovra sofferta che lei, rispondendo alle domande dei cronisti, difende a spada tratta sia dalle accuse mosse dall’opposizione che dagli affondi del numero uno di Confindustria Carlo Bonomi, “portatore di interessi” ...

Certo, Giorgiaha voluto rispondere a chi l'aveva criticata, non senza ragione, per il modo ... per cui stavolta abbiamo visto una specie di maratona, 45 domande per tre ore di risposte,...Cos'è'. E poi, bevendo un sorso d'acqua: 'Ma finisce a un certo punto, o andiamo avanti fino a che non se ne vanno tutti Pietà, spero di farcela...'. Ma poi c'è laidentitaria, ...