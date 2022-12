La scelta rivoluzionaria di Giorgia Meloni

(Di venerdì 30 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/As-Np-1-12.mp4, ieri, ha parlato per più di tre ore. Ma in realtà, in sintesi, ha detto una sola cosa. “Mai aumenteremo la tassazione sulla casa. La prima è un bene sacro, intoccabile, che ritengo impignorabile e intassabile”.– dicevo – ieri ha detto tante cose interessanti nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. Ma questa sulla casa mi sembra quella le riassume tutte e che più di tutte dia il senso della novità e dell’identità di un governo sanamente di destra liberale. Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 30 dicembre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

