La saggezza di Pelè | Dio | Neymar | Messi | Totti e il razzismo Le migliori frasi di O Rei FOTO

Calciomercato.com

Premiati Diego Armando Maradona (il più votato su Internet) e(il più votato dagli esperti). ... di un radicato equilibrio e di una naturaleche conquista chiunque ti si avvicini. In ...... la citazione tratta dal vocabolario ricco di neologismi erupestre già ci indica lo spessore del Personaggio, che - in molti lo hanno dimenticato o non conoscono - ha avuto un fantastico ... La saggezza di Pelè: Dio, Neymar, Totti e Zidane, le migliori frasi di ...