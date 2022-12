La Roma e Karsdorp vanno a causa | avviata procedura di arbitrato Il Tempo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Lasi va a. Lo scrive Il. Il club giallorosso ha avviato ladiprevista dal contratto collettivo dei calciatori. Il quotidianono scrive: “nessuno poteva immaginare che un giorno si sarebbe arrivati alle carte bollate. Pur decidendo, in accordo con Mourinho, di reintegrare il giocatore in rosa, la società giallorossa non intende perdonare l’assenza dialla ripresa degli allenamenti a fine novembre e nella tournée giapponese: è statadallaladiprevista dal contratto collettivo dei calciatori. L’obiettivo è multare il terzino di un importo superiore a quello del 5% di una mensilità lorda, ...

Calciomercato Juventus, dopo la frattura venutasi a creare, le possibilità di una sua permanenza sono ormai irrisorie. Quella che sta per aprire ufficialmente i battenti ha tutta l'aria di essere una ...Che la storia tra Rick Karsdorp e la Roma sarebbe stata tormentata lo si era intuito subito. Arrivato infortunato nella Capitale e subito operato al ginocchio, il terzino si ruppe il crociato dell'altra gamba alla prima ...