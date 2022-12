La Roma batte 3 - 1 la Viterbese | segnano Pellegrini Zaniolo e Abraham Minuto di silenzio per Pelè

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Laè scesa in campo alle 11.30 per l'ultima amichevole prima della ripresa del campionato. A Trigoria è di scena la(Lega Pro) e la partita è chiusa a stampa e tifosi. I 90' si sono ...

I 90' si sono conclusi con il risultato di 3 - 1 per lacon i gol di Zaniolo, Pellegrini e Abraham . Mourinho ha optato di nuovo per la difesa a 3 e ha lasciato fuori dai titolari Abraham . Out ...