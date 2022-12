La potenza è nulla senza controllo | chi vincerà a braccio di ferro? – VIDEO

Leggi su kronic

(Di venerdì 30 dicembre 2022) In questi casi l’apparenza inganna e anche tanto, lainfatti è, soprattutto adi. Chila sfida? Fate le vostre scommesse! Forse non lo sapete, ma anche un gioco come “di“, in realtà, è una disciplina sportiva, e che disciplina! Insomma, anche se sulla carta essere il più potente e il più forte di tutti è un vantaggio non da poco e un deterrente per gli altri avversari, in realtà stiamo parlando di un gioco più complesso di così, allora non affascinerebbe proprio, né sarebbe un gioco così diffuso e seguito soprattutto tra gli uomini, certi di poter dimostrare il proprio valore, nonché la propria supremazia, vincendo adi ...