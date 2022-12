La playlist di Laila Al Habash per galleggiare nel cosmo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Penso tutti i giorni all’universo. Tutti i giorni. Sono ossessionata dagli astri, dalle costellazioni, dal cercare di capire l’influenza che tutto ilesercita su di me. Pensarci mi dà sollievo, mi fa sentire parte di qualcosa e allo stesso tempo parte di niente, perché appena passa l’euforia iniziale che mi regalano questi discorsi realizzo che tutto è connesso, potente. E che tutto scorre anche senza di me, che sono superflua e galleggio dentro l’universo con l’arrogante presunzione di sentirmi protagonista. Allora mi spavento, mi avvilisco ma poi finisco sempre per fare spallucce, perché alla fine sono anche io un animale e non posso farci granché. Questaè un piccolo viaggio nelle sensazioni che provo, che ho provato proprio ora mentre la assemblavo e pensavo al tempo. 01 Day Dreaming – Aretha Franklin02 Shoulder Holster – Morcheeba03 ...