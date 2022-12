La piaga delle mamme social disposte a farsi umiliare dai figli su TikTok

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Dopo la gravissimadei minori sui, dobbiamo occuparci di unaancor più grave: lesu. C’è questa nuovissima tendenza che si chiama turning my mom into me dove lesi vestono come lee, posano per un attimo l’aspirapolvere, fanno una passerella, non fanno ridere. Si mettono una minigonna, masticano una gomma, camminano scomposte col telefono in mano: sembrano l’amica che accompagna la tizia che deve fare il provino per la parte in un film e che viene scelta al posto suo. Questo dice quasi tutto sulle madri, e tutto sulle ventenni: cosa credete che diventerete tra vent’anni? Com’è ovvio che sia non sono lead assomigliare allee, semmai il contrario, ma si sa che i ventenni pensano di ...