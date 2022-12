“La morte del re” | i giornali italiani ed esteri celebrano Pelè Ronaldo | “Tu il vero fenomeno” PRIME PAGINE

ilGiornale.it

Il presidenteBrasile, Jair Bolsonaro , ha proclamato tre giorni di lutto per ladi Pelé. 'Ha trasformato il calcio in arte e allegria', ha scritto Bolsonaro sui media sociali, parlando con 'dolore' della ......contro BF.7 i vaccini e i loro richiami ci difendono in maniera sufficientemente efficace della malattia grave e dalla. Oltre che in Cina, BF.7 è stata segnalata in molte altre nazioni... Cosa accadrà in caso di morte del papa emerito Ratzinger, dal funerale alla sepoltura Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha decretato tre giorni di lutto per la morte del leggendario calciatore Pele', in un decreto pubblicato sulla ...Le violenze di Capodanno in piazza Duomo, la morte della piccola Diana, lo scudetto del Milan, la sparatoria ad Assago, l'evasione dal Beccaria: mese per mese, il riassunto di quanto è successo a Mila ...