(Di venerdì 30 dicembre 2022) Scroscianti applausi, poi cori e infine le immancabili battutine in romanesco. Questa la reazione tra l’euforico e il divertito da parte della maggioranza quando, il 21 dicembre scorso, il governo di Giorgiaal Senato ha incassato la sua prima fiducia sul decreto Aiuti quater. Un copione che si è ripetuto due giorni dopo, seppur con minor euforia, quando alla Camera è stato chiesta – e ottenuta – la fiducia sulla legge di Bilancio. Con il via libera alla Manovra il Governoha incassato la sua quarta fiducia nel corso dei suoi primi 70 giorni Poi ancora il 28 dicembre quando la fiducia è arrivata sul decreto Rave e, infine, ieri quando ha subito la stessa sorte la manovra a Palazzo Madama ma questa volta con gli applausi ridotti al lumicino. Del resto quando si ricorre tanto spesso a uno strumento che come ha sempre sostenuto Giorgia ...

LA NOTIZIA

Già perché ieri l'esecutivoha incassato la sua quarta fiducia nel corso dei suoi primi 70 giorni. Ebbene nello stesso lasso di tempo, il Conte I non ne aveva collezionata neanche una, il ...Prima ancora che le veementi parole di Majorino arrivassero a Roma, il governosi era già ... Farsi fotografare in quel modo non aiuta a tenere questo atteggiamento"(tra gli altri) l'ex ... La Meloni tuonava contro le fiducie. Ma ne ha chieste più di tutti Il candidato Pd: "No a leggerezze del passato". Ma lui e i dem fallirono. Fontana: "Io lavoro" «Chiedo di introdurre immediatamente il tampone obbligatorio per chi viene dalla Cina. É necessario un im ...