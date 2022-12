La Meloni Resista alle sirene del covidismo ultima ondata

(Di venerdì 30 dicembre 2022) “La natalità è una priorità assoluta”, ha detto bene Giorgianella conferenza stampa di fine anno.dunquedel. Perché le vessazioni sanitarie sterilizzano, danneggiando ulteriormente la già malmessa virilità, che alla natalità è indispensabile. Come ha scritto Fabrice Hadjadj, filosofo francese, la mascherina è “l’ornamento di un tempo segnato dall’obsolescenza del coraggio”. E senza coraggio i figli non li fai: ripieghi su un prudente onanismo, magari. Come ha scritto Harvey Mansfield, filosofo americano, “Hobbes trasforma la psicologia umana da estrema virilità a estrema femminilità”. Pertanto la mascherina leviatanica è devirilizzante, moralmente debilitante, quasi un preservativo. Impedirne il ritorno sia una ...

