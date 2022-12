La lingua evolve | in Germania è stato strano tornare al maschile ‘Cancelliere’ In Italia invece c’è del brusio inconsistente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) di Vittorio De Vecchi Lajolo Nel 2005, quando Angela Merkel fu eletta per la prima volta Cancelliera federale – prima donna nella storia a ricoprire la carica – la Società per laTedesca (“Gesellschaft für deutsche Sprache”) elesse “Bundeskanzlerin” parola dell’anno. Nella motivazione si legge: Il suffisso femminile “-in” nei titoli professionali e personali non è una novità, eppure solo pochi decenni fa, anche una donna a capo del governo sarebbe stata chiamata “Cancelliere” federale. Al più tardi dall’inizio della campagna elettorale per le elezioni anticipate del Bundestag, con la candidatura al cancellierato di Angela Merkel, si è affermato anche il termine “Cancelliera federale”. Che c’è di? Nulla. Il mondo cambia, accadono fatti nuovi e nasce anche l’esigenza di esprimere nuovi concetti. Laè sempre in ...