La carta Elly Schlein per annientare i centristi interni Fagocitare i 5s e tornare padroni della gauche italienne

Affaritaliani.it

In vista del testa a testa conSchlein per il dopo - Letta, Bonaccini ha scelto ladell'immigrazione per porsi come primo avversario del Centrodestra e di Giorgia Meloni . Ma gli attacchi ...sono certo darà un grande contributo in questo senso. Aggiungo che trovo significativo che i ... Abbiamo un comitato di saggi incaricati di scrivere unavaloriale che appaiono del tutto ... Congresso Pd, la carta Schlein per annientare i centristi e fagocitare il M5S Il progetto suona più o meno così: portare il PD a sinistra con l’elezione di Elly “la passionaria”, tentare di costruire un nuovo PdS ...Dietro la candidatura di Elly Schlein non c'è solo la ricerca di un leader capace di riscaldare i cuori ormai gelidi dei Dem o il tentativo ...