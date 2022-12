La Camera degli Stati Uniti ha infine reso pubbliche le dichiarazioni dei redditi di Donald Trump

RaiNews

30 - Le reazioni dei partiti eschieramenti e al loro interno dopo l'elezione del Presidente ... 17 febbraio - Sul decreto milleproroghe il Governo viene battuto allaper quattro volte. ...Un lavoro collegialestudiosi di Rubens ritiene che l'opera sia eseguita su disegni di Rubens ...di quest'anno per ricordare i fatti del giugno/luglio sessanta organizzati dalladel Lavoro ... La Camera degli Stati Uniti pubblica le dichiarazioni dei redditi di Trump Coprono gli ultimi sei anni. Chiesti rimborsi per oltre 5 milioni di dollari nel 2020. Un simile evento non accadeva dal 1973, quando Nixon fu costretto a fare altrettanto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...