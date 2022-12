Juventus | interessamento di un club inglese per McKennie

Sportitalia

Le vicende societarie condizioneranno il mercato della, ma sembra comunque a buon ... Si sa anche che sul centrocampista azzurro c'è anche l'del Newcastle. La Cremonese ...... scuolain forza alla capolista Frosinone. La società ciociara ha però respinto al mittente ogniIl centrocampista della Juventus, Weston McKennie, sarebbe in uscita: non ci sarebbe solo il Borussia Dortmund sulle sue tracce ...L'avvocato Antonio Borsellino, ospite del programma Calcio Today, in diretta su Sportitalia, ha fotografato il momento della Juventus. Ecco le sue parole riprese da Sportitalia.com: 'In questo momento ...