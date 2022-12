Juventus | infortunio per il titolarissimo | salta anche lui il Napoli?

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Guai per la. Nel corso dell’amichevole giocata allo Stadium contro lo Standard Liegi infatti, il portiere bianconero Wojciech Szczesny ha accusato un fastidio al collo. Salterà il? L’estremo difensore polacco dopo aver giocato il primo tempo (hacommesso un errore in occasione dell’azione che ha portato al vantaggio degli ospiti), è rimasto negli spogliatoi ed è stato dunque sostituito da Perin che si è sistemato tra i pali nella ripresa. SzczesnySzczesny: le condizioni del portiere dellaL’entità del problema non è al momento nota e sarà anzi necessario aspettare le prossime ore. A pochissimi giorni dall’impegno in campionato contro la Cremonese in programma il 4 gennaio, le condizioni del portiere bianconero potrebbero ...

Manca sempre meno all'inizio della ripartenza in campionato per ladi Max Allegri: Milik e compagni nel primo impegno ufficiale del 2023 se la vedranno con la Cremonese, in una gara che ...per Szczesny nel match contro lo Standard Liegi Un ko pesante per Allegri che, in base agli esami, potrebbero estrometterlo in vista del match contro la Cremonese in programma ... Calciomercato Juventus, infortunio e addio: così vendono Cuadrado in Serie A E’ durata solo 45’ l’amichevole Juventus-Standard Liegi per Szczesny: il portiere polacco alle prese con un fastidio al collo ...TORINO - Brutte notizie in casa Juventus. Durante l' amichevole dell'Allianz Stadium contro lo Standard Liegi, infatti, Szczesny è stato costretto a lasciare il campo alla fine della prima frazione di ...