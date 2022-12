Juventus | il Bournemouth su McKennie | chiesti 40 milioni

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilè interessato a portare in Premier League Weston, centrocampista di proprietà dellaSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul Corriere della Sera, il mercato in entrata dellaper gennaio è legato all’eventuale cessione di Weston. Il centrocampista statunitense piace alin Inghilterra, ma la richiesta dei bianconeri è di 40di euro. In caso di cessione, laandrà alla ricerca di un sostituto di Cuadrado: i nomi sono quelli di Singo del Torino e Fresneda del Real Valladolid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere della Sera

