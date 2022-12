Juventus | Danilo | Il Napoli sta facendo una stagione brillante | noi dobbiamo fare tutto il possibile

(Di venerdì 30 dicembre 2022), difensore della, ha parlato a Sky Sport, ecco le sue dichiarazioni: "Qualunque cosa possa dire non si avvicinerà mai a quello che ha rappresentato Pele per il calcio brasiliano. Oggi è stato bello tornare a casa e ritrovare i nostri tifosi, siamo tornati tre giorni fa ed era importantequalche minuto in modo da essere in condizione il 4 gennaio. Il nostro pensiero è quello di avere l’atteggiamento avuto fin qui, dieci punti dalsono tanti. Loro stannouna, noiil nostro lavoro eil. Problemi della società? Ho trovato una squadra e uno staff tranquilli, stiamo lavorando con la testa giusta, ...

Tuttosport

TORINO . Un pareggio mesto (1 - 1, autorete die rigore di Soulé) in un'amichevole contro lo Standard Liegi , con 9.096 spettatori a ... tutto fa brodo), ha chiuso l'anno balordo della, ...'Qualunque cosa possa dire non si avvicinerà mai a quello che ha rappresentato Pelé per il calcio brasiliano'. A dirlo ai microfoni di Sky Sport è stato, difensore brasiliano della, dopo il pareggio per 1 - 1 in amichevole con lo Standard Liegi. Juve, 1-1 con lo Standard Liegi: Soulé su rigore dopo l'autogol di Danilo Della Juventus. Nell'amichevole disputata all'Allianz Stadium con lo Standard Liegi, la Vecchia Signora impatta 1-1. Dopo l'autogol di Danilo nel primo tempo, ci pensa Soulé a rimediare la situazione ...Un pareggio e soprattutto una serie di indicazioni utili per la ripresa del campionato contro la Cremonese. La Juve chiude la serie di amichevoli durante la sosta con due vittorie e un ...