Juventus | Allegri | “Ci sono le premesse per avere tutti a disposizione nel giro di dieci giorni”

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il tecnico della, Massimiliano, al termine dell’amichevole pareggiata 1-1 contro lo Standard Liegi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Chiesa sta bene, ieri si è allenato con la squadra e oggi ha fatto differenziato, puòla possibilità di essere disponibile per Cremona. Vlahovic ha fatto il primo allenamento correndo un po’, cibuone possibilità di recupero anche se non per Cremona mentre Pogba per il momento non sente fastidio al ginocchio. Citutte leperché neldi 10siano”. Nonostante le diverse assenze, l’allenatore bianconero vuole che i suoi diano il massimo nella prima gara del 2023 contro la Cremonese: “Dovremo fare una partita ...