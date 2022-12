Juve | Allegri spiega le condizioni degli infortunati

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – Test probante per lantus che viene fermata sull’1a1 dallo Standard Liegi, che chiude addirittura il primo tempo in vantaggio grazie all’autorete di Danilo. Nella seconda frazione i bianconeri riescono a reagire, trovando il gol del definitivo pareggio al 56esimo minuto con Soulé dal dischetto. A fine match misterha parlato così delle: “Chiesa può esserci con la Cremonese. Vlahovic oggi ha fatto il primo allenamento correndo, può recuperare ma non per Cremona. A Pogba il ginocchio non dà fastidio, per cui anche qui vediamo le cose in maniera positiva. Bonucci è fermo ai box per questo problema all’adduttore. Cuadrado e De Sciglio sono fuori, ma ci sono i presupposti per recuperarli tutti in 10 giorni. Szczesny oggi ha avuto questo problema al ...