Johnny Stecchino | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 30 dicembre 2022): trama, cast, trailer e streaming delcon Roberto Benigni su Rete 4è ilin onda questa sera, venerdì 30 dicembre 2022, su Rete 4 alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola cult del 1991 di e con Roberto Benigni. Successivamente alfu scritto anche un romanzo omonimo da Benigni e Vincenzo Cerami che venne pubblicato lo stesso anno. L’idea su cui si basa la trama, ovvero quella un perfido personaggio condannato a morte che vuole sfruttare la somiglianza con uno sventurato sosia per salvarsi la pelle mettendo in atto un complicato ma diabolico piano che alla fine viene sventato dagli stessi complici, ricalca molto da vicino quella deldel 1958 Totò a Parigi. Ma vediamo insieme la trama completa, il ...

Libero Magazine

' , questa sera alle 21.30 su Rete 4 il film del 1991 con Roberto Benigni in un doppio indimenticabile ruolo.. Ecco la trama del film scritto a quattro mani con Vincenzo Cerami. Una ...va in onda su Rete 4 la sera del 30 dicembre . La proiezione, prevista per le 21:31 , riporta sullo schermo uno dei film più apprezzati di Roberto Benigni. In esso l'attore e regista ... Johnny Stecchino: il ruolo di Roberto Benigni e altre curiosità Johnny Stecchino: trama, cast, trailer e streaming del film con Roberto Benigni su Rete 4 questa sera, 30 dicembre 2022, ore 21.20 ..."Johnny Stecchino", questa sera alle 21.30 su Rete 4 il film del 1991 con Roberto Benigni in un doppio indimenticabile ruolo.. Ecco la trama del film scritto a quattro mani con Vincenzo Cerami.