Johnny Stecchino film stasera in tv 30 dicembre | cast | trama | streaming

(Di venerdì 30 dicembre 2022)è ilin tv venerdì 302022 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Roberto Benigni. Ilè composto da Roberto Benigni, Paolo Bonacelli, Nicoletta Braschi, Ivano Marescotti, Franco Volpi, Ignazio Pappalardo, Alessandro De Santis, Domenico Minutoli, Sal Borgese, Sal Scallia, Loredana Romito, Giulio Donnini, Carlo Amedeo Mangiù, Giorgia O’Brien, Luciana Palombi, Tony Sperandeo, Gaetano Campisi, Angela Conti Imperioli, ...

Libero Magazine

va in onda su Rete 4 la sera del 30 dicembre . La proiezione, prevista per le 21:31 , riporta sullo schermo uno dei film più apprezzati di Roberto Benigni. In esso l'attore e regista .... Dante scopre di essere il sosia di un capo mafioso siciliano dopo essere stato ingannato dalla donna di cui si e' innamorato. Su Sky Cinema dalle 21.15 L'arma dell'inganno. Nel 1943,... Johnny Stecchino: il doppio ruolo di Benigni e altre curiosità Il 30 dicembre 2022 su Rete 4 va in onda Johnny Stecchino: scopri qui il doppio ruolo di Benigni e altre curiosità sul film ...Per la prima serata in tv, venerdì 30 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Note d’amore”. Mélodie lavora come assistente della signora Louvier per organizzare un concerto di Natale. A ...