Ivan Orfei | “La tigre che mi ha aggredito voleva solo giocare | ho sbagliato a girarmi di scatto”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) “Mio figlio è in buone condizioni, i medici lo tengono sotto controllo ma siamo tutti tranquilli perché ritornerà qui da noi a breve”: stando alle parole rassicuranti della madre Denise, migliorano le condizioni di salute di, 31enne domatore appartenente alla nota dinastia circense. Nella serata di ieri, durante uno spettacolo del circo “Amedeo” nei pressi di Surbo, a pochi chilometri da Lecce, è statoda unadi fronte a 200 spettatori. “È stato un mio errore. Mi sono posizionato di spalle girandomi dima l’animale in quel momento”, la sua dichiarazione riportata da Repubblica. Così, in una frazione di secondo, è avvenuta l’aggressione. Lache gli è saltata addosso “è quella ...

