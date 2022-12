Italiani nel mondo – Meloni | una brutta dimenticanza

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 dicembre 2022) nella conferenza stampa di fine anno – Molte le doti caratteriali in evidenza in questi ultimi due mesi del nostro Presidente del Consiglio, Giorgia. Esaminiamo allora, un po’ per curiosità e anche per dovere di cronaca, quelle emerse ultimamente in occasione della sua recente conferenza stampa di fine anno. “Semplice, accattivante, disponibile, gradevole, sorridente, volitiva, decisionista, preparata, attenta, sorniona, provocatoria, originalmente adulatrice”: queste, quelle rilevate e apparse sulla stampa in veloce sintesi. Ciò premesso, senza intenzione alcuna di adulazione, non si può non riconoscerle che tali qualità non siano proprio poche e che talune siano anche di rilievo. La sua antica militanza in tanti partiti della Destra ha avuto certamente un ruolo fondamentale nel formarla, creando la sua attuale mescolanza di fascino e di esuberante garbo ...