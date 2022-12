(Di venerdì 30 dicembre 2022) LaCupè iniziata con il piede giusto per l’. Nel nuovo torneo dimisto per nazionali, la selezione azzurra ha conquistato la prima vittoria al cospetto del Brasiile, grazie ai successi di quest’oggi di Matteo Berrettini contro Thiago Monteiro e di Lucia Bronzetti su Laura Pigossi. Ora un paio di giorni di riposo ed prima del ritorno sul cemento della Pat Rafter Arena di Brisbane direttamente il 2 gennaio, per la sfida decisiva per il passaggio del turno contro la. Prima giornata in cui gli azzurri, almeno sulla carta, partono nettamente con i favori del pronostico sul cemento di Brisbane. Secondo l’order of play al momento sul sito ufficiale della competizione (ma le cose potrebbero cambiare fino ad un’ora prima della partita), sarà nuovamente ...

OA Sport

- Brasile 3 - 2 è un punteggio che nella mente di tutti non rievoca esattamente imprese tennistiche, ma è finita così al "Queensland Tennis Centre" di Brisbane, con una bella vittoria azzurra (...Berrettini e Bronzetti non sbagliano e l'batte 3 - 1 il Brasile nella sfida valida per il Gruppo E della United Cup, evento a squadre ... inserita nel Gruppo E con Brasile e, gioca al ... Italia-Norvegia, United Cup tennis 2023: orari, programma, tv, streaming, ordine di gioco Il romano supera Monteiro in due set: "Da tempo non giocavo un singolare, sono soddisfatto e ci ho messo il cuore". Il 2 e 3 gennaio la sfida con Ruud e compagni ...Confrontando il numero degli omicidi per 100 mila abitanti, su 32 Paesi presi in esame, l'Italia con un tasso dello 0,6% risulta il Paese più sicuro dopo Norvegia e Svizzera ...