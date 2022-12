Italia-Brasile 3-2 | United Cup tennis | buona la prima degli azzurri

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Una vittoria all’esordio. Un’affermazione per presentarsi al meglio in questa competizionetica. I portacolori nostrani sono riusciti a battere la Nazionale brasiliana nellapartita del torneo attualmente in corso di svolgimento in Australia. A Brisbane, infatti,diCupè terminata 3-2 in favore3-2, decisive le vittorie del duo Berrettini-Bronzetti nei singoli Lucia Bronzetti (Credit foto – pagina Facebook Palermo Ladies Open) (1)La primissima giornata era terminata sul punteggio di 1-1 con Lorenzo Musetti che aveva pareggiato i conti contro ildopo la sconfitta di Martina Trevisan. La notte appena archiviata ha ...

Ubitennis

Berrettini e Bronzetti non sbagliano e l'batte 3 - 1 ilnella sfida valida per il Gruppo E della United Cup, evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023. La squadra azzurra, quinta testa di serie, inserita nel ...Il Trap, in un'intervista al Fatto Quotidiano , ha ricordato la storica amichevole del '63 tra, conclusa sul 3 a 0 in favore degli azzurri . In quella sfida fu proprio Trapattoni a ... United Cup, Italia-Brasile 3-2: un lucido Berrettini porta avanti gli azzurri, Bronzetti completa l’opera Il contributo di Pelé alla storia del Brasile va ben oltre le tre delle cinque stelle cucite sulla maglia della Seleção. È stato un simbolo sportivo, sì, ma ...Giancarlo De Sisti, ex calciatore e tecnico della Fiorentina, ha parlato a Il Messaggero per ricordare le gesta di Pelé, sfidato ai Mondiali del 1970 nella finale fra Italia e ...